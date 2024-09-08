Как ударные дроны, так и так называемые имитаторы часто не защищены от украинских средств радиоэлектронной борьбы, а потому отклоняются от курса и нарушают воздушное пространство других стран.

Во время дроновых атак по Украине российские захватчики применяют не только обычные ударные БПЛА. Враг также использует примитивные модели.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, эти примитивные дроны предназначены для перенасыщения украинской ПВО.

"Дроны, которые применяют россияне, есть разного типа. В последнее время они используют некие дроны-имитаторы – совсем примитивные цели, которые должны залететь, обозначить себя как какую-то цель для того, чтобы перенасытить нашу систему противовоздушной обороны. Их задача – долететь куда-нибудь", – пояснил он.

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При этом как ударные дроны, так и так называемые имитаторы часто не защищены от украинских средств радиоэлектронной борьбы, а потому отклоняются от курса и нарушают воздушное пространство других стран – Беларуси, Румынии, Польши и Молдовы.

"Под влиянием наших средств радиоэлектронной борьбы система управления дронов теряет ориентацию и переходит на инерционную систему. Если дроны вырываются из зоны действия наших РЭБ, они пытаются "найти себя", но на это нужно время. Часто дронам не хватает ресурса, из-за чего они либо падают, либо, потеряв ориентацию, залетают куда угодно", – продолжил генерал-лейтенант.

Дроны РФ залетают в Беларусь

Во время атак по Украине российские дроны часто залетают в другие страны. В частности, они не раз нарушали воздушное пространство Беларуси.

К примеру, в ночь на 5 сентября в Беларуси было громко – военные РБ вынуждены сбивать российские "шахеды", которые "заблудились" во время атаки РФ по Украине. Тогда два дрона-камикадзе зашли в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области Украины. Это произошло примерно в 01:08.

В ночь на 7 сентября, во время очередной дроновой атаки по Украине, в воздушном пространстве Беларуси был зафиксирован пролет 7 "шахедов" и одного разведывательного БПЛА.

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