Средства пойдут на восстановление лицея в селе Бузова Киевской области.

Платформа UNITED24 провела первый сбор на восстановление учебного заведения, поврежденного в результате российской агрессии.

Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, собранные средства в сумме $1,25 миллиона пойдут на восстановление лицея в селе Бузова Киевской области. Благодаря этому к обучению офлайн смогут вернуться 452 ребенка.

"Это наш первый сбор на восстановление учебного заведения. Уже начали второй. 5 августа Андрей Шевченко вместе с Александром Зинченко проведут в Лондоне матч звезд мирового футбола Game4Ukraine. Цель - собрать средства на восстановление Михаил-Коцюбинского лицея в Черниговской области", - отметил Федоров.

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Средства на восстановление Украины

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что за год на платформе United24 удалось собрать более 330 миллионов долларов.

Среди амбассадоров проекта были певица и актриса Барбра Стрейзанд, группа Imagine Dragons, историк Тимоти Снайдер, звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз, а также известные украинские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Александр Усик.

Село Бузова на Киевщине после оккупации подверглось значительным разрушениям, в частности, в школу попали 14 снарядов. Село вошло в список первых объектов, которые будут отстраивать в пределах United24.

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