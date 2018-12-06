В США уволили учительницу после рассказа детям, что Санты не существует (видео)

Женщина, заменявшая основного педагога в классе, во время проведения урока детям сообщила, что главный рождественский персонаж – на самом деле миф.

Учительница одной из школ города Монтвилл, расположенного в штате Нью-Джерси, была отстранена от работы после рассказа ученикам о том, что Санта-Клауса не существует.

Женщина, заменявшая основного педагога в классе, во время проведения урока детям сообщила, что главный рождественский персонаж – на самом деле миф, никто по дымоходу в дом не спускается, а подарки под ель кладут взрослые. Как выяснилось впоследствии, учительница отрицала существования не только Санты, но и эльфов, зубной феи и даже Пасхального кролика.

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Возмущенные родители обратились к директору, тот назвал такое поведение недопустимым. А школьный инспектор запустила в соцсети флешмоб с собственным фото с Сантой и подписью "Я верю".

Ранее жителей Нью-Йорка возмутила картина с распятым Сантой, которая появилась возле одного из соборов города.