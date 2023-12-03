Впрочем, не надо ожидать быстрого прорыва, ведь на этом участке фронта ВСУ ждет "долгая история".

Украинские защитники продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области и проводят ряд атак. Перспективы Сил обороны Украины на этом направлении однозначны.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины, капитан первого ранга Евгений Лупаков.

"Если уж наши высадились на левом берегу, то это морская пехота. А это особые воины, с особым характером, с особыми способностями. Они не сдадут этот плацдарм однозначно. Более того, оттуда будет поддержка нашего наступления, которое пойдет с севера. Возможно, и сами прорвут", - заявил Лупаков.

В то же время офицер добавил, что мгновенного прорыва и освобождения оккупированной части Херсонской области не стоит ожидать. По его убеждению, наступательные действия на левом берегу - долгая история.

"К сожалению, очень длинная (история - УНИАН). Потому что мы столкнулись с сильным превосходством врага в воздухе, о чем вы сказали, и с огромными минными и фортификационными заграждениями противника. Плюс с бесконечным количеством "мяса". Эти три фактора сейчас мешают нам пробивать оборону врага и идти вперед. Главное для нас - прорвать оборону, дальше пойдет легче", - добавил Лупаков.

Что происходит на Херсонщине сейчас

Вооруженные силы Украины продолжают наземные атаки на левом берегу Херсонской области. Нашим защитникам удалось продвинуться вперед. Украинские защитники сохраняют позиции на восточном берегу Днепра, несмотря на давление оккупационных войск РФ.

Российские блогеры писали, что Силы обороны Украины продолжают перебрасывать новые штурмовые группы на левый берег. По их словам, в районе села Крынки сейчас якобы действуют от 300 до 400 украинских военнослужащих.

Моральный дух и боевые возможности группировки оккупантов на левом берегу Херсонской области значительно ухудшаются. Россия демонстрирует очевидную неспособность создать сплоченную командную структуру среди своих сил.

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