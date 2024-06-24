Диктатор объяснил временные рамки якобы "мирного предложения", утверждает его спикер.

Продолжается война в Украине против россиян, и у российского диктатора Владимира Путина подтвердили, что после удара по временно оккупированному крымскому городу Севастополь путинское предложение насчет "урегулирования конфликта" все еще в силе.

У спикера главаря РФ Дмитрия Пескова спросили, остается ли в силе "мирное предложение" главаря страны-агрессора, и он ответил "да", пишет ТАСС. "…президент сам отвечал на такой вопрос на пресс-конференции в Ханое (во время визита во Вьетнам 20 июня, - Ред.), где он объяснил временные рамки".

Во время визита в столицу Вьетнама Ханой Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что переговоры насчет ситуации в украинском государстве могут начаться "хоть завтра", но РФ будет исходить из текущей ситуации на земле.

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Возможны ли переговоры Украины и России - что уже сообщалось

Накануне инициированного Киевом саммита мира в Швейцарии (проходил 15-16 июня без участия РФ) Владимир Путин выдвинул требования якобы для прекращения войны в нашей стране. В частности, диктатор потребовал отказа от ряда областей - Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской. Украинские власти не раз подчеркивали, что не будут соглашаться на ультиматумы россиян.

По итогам саммита мира десятки государств поддержали декларацию, в которой говорилось, что под контроль Киева нужно вернуть Запорожскую атомную электростанцию. Кроме того, сообщалось, что может быть проведен второй саммит мира, на который возможно приглашение представителя России.

Справка УНИАН. 23 июня российские захватчики в Севастополе сбили ракету над пляжем. По последним сведениям, в результате падения обломков есть четыре жертвы, а еще 151 человек пострадал. Примечательно, что сами россияне обвиняют в гибели людей украинских военных. До сбития ракеты, по сведениям местных жителей, в Севастополе не раздавалась сирена.

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