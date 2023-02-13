Враг пытается затормозить военную помощь украинскому государству, отметили в Офисе президента.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал не верить "переговорным инициативам" Российской Федерации.

Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter. "Очевидно, что "переговорные инициативы" РФ - способ отвлечь внимание от подготовки следующих актов агрессии...", - заявил Подоляк.

По его словам, "во-первых, РФ маскирует так мобилизацию и накопление ресурсов, во-вторых, пытается затормозить военную помощь Украине, передачи танков/ракет". "Никогда не слушайте Россию", - подчеркнул советник главы ОП.

Видео дня

Новости о переговорах с РФ - что надо знать

Как сообщал УНИАН, Украина настаивает на выводе российских оккупационных войск с украинской территории для начала мирного процесса. Украина отказывается отдавать украинские территории стране-террористу России в обмен на "прекращение войны".

Владимир Зеленский предложил формулу мира, которая предусматривает, в частности, восстановление территориальной целостности Украины. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти ни с кем не будут разговаривать на основе предложенной украинской стороной формулы мира.

Вас также могут заинтересовать новости: