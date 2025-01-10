Диктатора подталкивают к мысли, что войну надо продолжать, а не соглашаться на мирное урегулирование.

Высокопоставленные российские силовики и военные выступают подталкивают правителя РФ Владимира Путина не идти на переговоры по завершению войны, а продолжать эскалацию боевых действий.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Как отмечают аналитики, российские силовики считают необходимым интенсифицировать военные действия в Украине, а не соглашаться на переговоры, несмотря на огромные потери.

"В декабре 2024 года среднесуточное продвижение российских войск замедлилось до примерно девяти квадратных километров после трех месяцев территориальных достижений и значительных потерь личного состава в сентябре, октябре и ноябре. В то же время российское военное командование может оказаться менее склонным, чем Владимир Путин, терпеть такие высокие потери, если темпы продвижения будут продолжать замедляться", - отметили в ISW.

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Аналитики отметили, что российские службы безопасности и военные официальные лица не готовы прекратить войну из-за потерь. Они призывают Путина усилить военные усилия, предлагая проводить частичные призывы в резерв с целью заполнения поля боя живой силой и техникой.

Завершение войны в Украине - переговоры

Недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины может обостриться в дальнейшем. Однако он надеется, что ее удастся завершить в течение шести месяцев.

Он также заявил, что на Западе понимают, что Украина не может быть в НАТО. Республиканец добавил, что и сам придерживается этой позиции.

Сейчас идет подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным.

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