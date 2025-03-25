Украинские и американские команды обсуждали 30-дневное прекращение огня в энергетике и Черном море.

Представители США и Украины закончили второй раунд переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на собственный источник.

По данным Bloomberg, украинские и американские команды обсуждали 30-дневное прекращение огня в энергетике и Черном море, сообщил осведомленный источник.

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Напомним, чиновники из США перед этим провели 12-часовые переговоры с российскими представителями.

Переговоры в Саудовской Аравии

Вчера в Офисе президента раскрыли новые детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. В частности, там сообщили, что украинская делегация продолжает оставаться в стране, чтобы после окончания отдельных переговоров между делегациями США и РФ провести еще одни консультации с США.

Сегодня утром стало известно, что у Трампа анонсировали позитивное заявление по итогам переговоров с россиянами. Источник Reuters в Белом доме сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде наблюдался прогресс и что "позитивное заявление" ожидается "в ближайшем будущем". Но ближе к полудню пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что содержание переговоров обнародовать не будут.

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