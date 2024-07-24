Для начала переговоров надо заставить Россию уйти с украинских территорий.

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отмечает, что украинцы должны быть готовы к борьбе, а не говорить об усталости и любых переговорах. Об этом народный депутат сказал в интервью на Radio NV.

Костенко отреагировал на различные сообщения о возможности переговоров с РФ.

"Дмитрий Кулеба сказал: когда Россия будет адекватно готова о чем-то говорить. Как-то в этом ракурсе он намекал на это. Я не думаю, что это прямая готовность к переговорам", - отметил Костенко. Видео дня

Он считает, что поездка главы МИД Украины в Китай происходит не просто так, потому что эта страна считается достаточно близкой к РФ.

При этом, по мнению Костенко, Китай может заставить Россию пойти на какие-то уступки или непосредственно перейти к сотрудничеству.

"Для меня переговоры могут быть: насколько быстро Россия покинет наши территории", - подчеркнул Костенко.

При этом, по его словам, выход российских войск с украинской территории зависит от позиции международных партнеров.

"Я считаю, что, если будет сильная позиция Соединенных Штатов, наших европейских партнеров, и того же Китая, потому что он играет важную роль - то к этому можно прийти, что мы можем заставить Российскую Федерацию военным путем, дипломатическим путем, путем санкций и другим к тому, чтобы она вышла с наших территорий", - объяснил Костенко.

Он уточнил, что имеет в виду комбинированный путь, когда Украина одновременно будет иметь серьезные Вооруженные силы для того, чтобы наносить по россиянам удары, но параллельно должна быть дипломатия, которая должна давить.

По его словам, сейчас потребности ВСУ в обеспечении оружия удовлетворяются на 50%.

"А что будет, если у нас будет на 100%? Потери России возрастут. Смогут ли они эти потери компенсировать... К чему это приведет внутри России?", - подчеркнул депутат.

Визит Кулебы в Китай - что известно

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что справедливый мир в Украине отвечает стратегическим интересам Китая, а роль Китая как глобальной силы мира является важной.

Он также объяснил, когда Украина будет готова вести переговоры с РФ и добавил, что "российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие, а каждый новый день войны влечет за собой новые нарушения гуманности и дальнейшую эрозию справедливости, поэтому нужно завершить войну против Украины, восстановить мир и ускорить восстановление нашего государства".

В то же время в МИД Китая после встречи с Кулебой прокомментировали возможность переговоров между Украиной и РФ.

"В последнее время как Украина, так и Россия прислали в разной степени сигналы о том, что они готовы к переговорам. Хотя условия и время еще не назрели, мы поддерживаем все усилия, которые способствуют миру, и готовы продолжать играть конструктивную роль в этом", - отметили в сообщении ведомства.

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