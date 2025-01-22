Переговоры о прекращении войны начнутся, но сомнительно, что они завершатся в 2025 году, считает эксперт.

Маловероятно, что в 2025 году будет достигнута договоренность о прекращении войны между Украиной и Россией, хотя переговоры начнутся.

Об этом сказал военный аналитик Денис Попович в эфире телемарафона.

Он отметил, что переговоры по завершению войны между Украиной и Россией или путь к ним начнется в 2025 году.

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"Или они закончатся в этом году каким-то образом? Большие сомнения есть", - сказал Попович.

Эксперт считает, что президент США Дональд Трамп может завершить войну путем существенного санкционного экономического давления на Россию.

"Мы видим, что в РФ сейчас инфляция, санкции уже бьют по нефте-газовому сектору. Вполне возможно, что именно на эти кнопки он будет нажимать, надеясь на то, что экономика РФ будет подавлена и исчезнет финансовая возможность вести боевые действия", - добавил Попович.

Отвечая на вопрос по поводу указа, который подписал Трамп о приостановлении программ внешней помощи на 90 суток, эксперт отмечает, что уже есть объяснения, что это не касается военной помощи, в частности, Украине.

"Речь идет о помощи для беженцев, в рамках различных программ поддержки, ассигнований. То есть это не о войне в Украине. Там совсем другие программы, которые предусматривают финансирование. И есть уже долгосрочные контракты заключены по производству вооружения, то не думаю, что Трамп будет это останавливать", - подчеркнул Попович.

При этом он назвал самый неблагоприятный сценарий со стороны США для завершения войны между Россией и Украиной.

"Если Трамп пойдет к Путину и скажет: "Мы будем решать вопрос как ты этого хочешь, чтобы закончить войну и никто не стрелял", - отмечает эксперт.

По его словам, нынешний президент США добавит, что хочет получить Нобелевскую премию мира и вопрос лишь в том, чтобы каким-то образом закончить войну, не учитывая интересы Украины. Попович отмечает, что это худший сценарий для Украины, но на сегодня Трамп говорит о компромиссах, то есть уступки с обеих сторон, когда Россия и Украина должны что-то отдать.

"Это должен быть компромисс. Завершение боевых действий. А худший сценарий, это когда Трамп, извините, полностью наплюет на компромиссы, а просто решит закончить войну любым способом", - считает эксперт.

Трамп не уверен, хочет ли Путин заключить мирный договор

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете после инаугурации, отметил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирный договор, но есть сомнения есть ли такое желание у руководителя РФ Владимира Путина. По его словам, российский диктатор "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине.

Новый президент США отметил, что в РФ из-за этого "будут большие проблемы", ведь и россияне в большинстве "считали, что война закончится за неделю".

https://www.unian.ua/world/tramp-vislovivsya-pro-mirnu-ugodu-ukrajini-ta-rf-12890511.html

Во время президентских выборов Трамп обещал, что остановит войну между Россией и Украиной еще до вступления в должность, а теперь его команда говорит, что надеется на соглашение за 100 дней. Об этом говорил спецпредставитель Трампа по вопросам Украины, отставной генерал Кит Келлог.

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