Сегодня США объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи по безопасности на сумму почти 2,6 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский о новом пакете помощи от США: готовимся к освобождению оккупированных территорий.

Об этом Зеленский написал в Twitter. В частности, президент поблагодарил США за новый масштабный пакет оборонной помощи 2,6 млрд долларов.

"Ожидаем боеприпасы для HIMARS, ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, другое важное оборудование. Готовимся к освобождению оккупированных территорий", - подчеркнул он.

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Новый пакет помощи от США

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 апреля, США объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи по безопасности на сумму до 500 млн долларов и 2,1 млрд долларов.

Новая помощь на сумму до 500 млн долларов предоставляется в рамках разрешения президента США на изъятие со складов Пентагона большого количества боеприпасов для HIMARS, средств перехвата для ПВО и артснарядов. Также речь идет о противотанковых системах, стрелковом оружии, транспортных средствах большой грузоподъемности и техническом обслуживании, необходимом для укрепления украинских защитников на поле боя.

Кроме того, помощь на сумму 2,1 млрд долларов предоставляется в рамках инициативы безопасности помощи Украине (USAI). Средства будут выделены на средства ПВО, артиллерийские и танковые снаряды, минометные системы, ракеты и противотанковые системы.

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