Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил рассказал о "предательстве" с передачей боеприпасов.

После вторжения войск РФ в Украину у государства по состоянию на май 2022 года уже закончились боеприпасы советского типа.

Киев положился на помощь Западу, надеясь, что ее дадут как можно быстрее, и из-за этого потерял наиболее подготовленных ребят. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Где-то на май месяц у нас начали заканчиваться боеприпасы советского образца, которые были в то время в наших запасах. И поэтому мы надеялись, что помощь Запада придет очень быстро. К сожалению, это было не так. И многих мы потеряли наиболее подготовленных ребят, которые своей жизнью держали врага. При недостаточном количестве боеприпасов", - заявил он.

Павлюк считает, что если бы партнеры вовремя реализовали поставки, то потерь среди личного состава армии было бы гораздо меньше. Эта пагубная тенденция наблюдается и по настоящее время: Украина сейчас имеет определенную проблему с боеприпасами и за каждый день задержек теряет собственных героев, акцентировал Павлюк.

По его словам, сейчас власти Украины делают все, чтобы защитники быстрее получили все возможное. Армии Европы вряд ли способны вести наступление подобное по уровню к ВСУ, но там возлагают надежды на защиту коллективной безопасности НАТО, подчеркнул командующий.

"Все надеются на коллективную безопасность в системе НАТО. Поэтому и обеспечение нашей страны стало такой проблемой, что нет боеприпасов, и нет того, что нам нужно. Когда миллионы боеприпасов нужны украинской армии для того, чтобы сдерживать врага. А еще больше, чтобы вести соответствующие наступательные действия", - указал военный.

Как Украина готовилась к войне - Павлюк раскрыл детали

По словам командующего Сухопутных войск, еще осенью 2021 года после анализа действий РФ было понятно, что она готовится к войне. Однако тогда было трудно говорить о масштабах - военные понимали точно, что враг попытается захватить Донецкую и Луганскую области.

По его словам, тогда же Украина на уровне своих возможностей и начала подготовку. То есть, государство готовилась к полномасштабной войне с осени 2021 года, примерно 5 месяцев.

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