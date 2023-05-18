Россияне продолжают давить на украинцев в оккупации и угрожают им депортацией.

Россияне продолжают давить на украинцев в оккупации. В оккупированном Геническом районе Херсонщины российские захватчики угрожают депортацией местному населению, которое не получило паспорта РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Кроме того, враг усилил контрразведывательные меры во временно захваченном Херсонском районе.

"Угрожая депортацией, оккупанты заставляют граждан Украины получать российские паспорта", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в отдельные населенные пункты Каховского района прибыли дополнительные группы российских военных. Оккупанты размещаются не только в свободных домах. Они заселяются в жилище, где сейчас проживают гражданские, а людям, которые возмущаются, угрожают выселением.

"В последнее время противник усилил контрразведывательные меры во временно захваченном Херсонском районе", - добавили в Генштабе.

В частности, на дорогах между населенными пунктами значительно увеличилось количество блокпостов, проводятся тщательные проверки транспортных средств, документов, особое внимание уделяется содержимому телефонов.

Омбудсмен призвал брать паспорт РФ в случае угрозы жизни

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал украинцев на временно оккупированных территориях брать российские паспорта, если отказ от них угрожает их жизни.

В частности, он подчеркнул, что сейчас на большинстве оккупированных россиян территорий Украины без российского паспорта местное население не может получить медицинскую помощь, пенсию и другие социальные выплаты, отправить ребенка в сад или уехать из населенного пункта.

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