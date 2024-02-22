С начала полномасштабной войны эта страна предоставила Украине уже более 100 миллионов долларов помощи.

Новая Зеландия выделит новый пакет помощи для Украины стоимостью 25,9 млн долларов.

"Эта война привела к ужасным человеческим жертвам, причинила огромные страдания и существенно повлияла на региональную и глобальную стабильность. Именно поэтому Новая Зеландия остается преданной поддержке Украины. Эта поддержка в размере 25,9 миллиона долларов увеличит общую сумму помощи, обещанной Новой Зеландией за последние два года, до более чем 100 миллионов долларов", - заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс, которого цитирует пресс-служба правительства Новой Зеландии.

Как указано, этот пакет помощи включает:

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6,5 млн долларов Международному фонду Украины, находящемуся под управлением Великобритании, для закупки оружия и боеприпасов для Украины;

7 млн долларов в виде гуманитарной помощи для поддержки украинцев, пострадавших от войны, включая тех, кого переместили в соседние страны;

3 млн долларов США в Целевой фонд Всемирного банка по оказанию помощи, восстановлению, реконструкции и реформам в Украине.

Министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз раскрыла, что в течение последних двух лет военные страны находились в Европе и Великобритании, работая над поддержкой Украины.

"Правительство с радостью сообщает, что значимое, заметное и заслуживающее доверия развертывание квалифицированного персонала Вооруженных сил Новой Зеландии в поддержку Украины будет продлено до июня 2025 года. До 97 военнослужащих ВС НЗ будут продолжать обучать украинских солдат, а также оказывать разведывательную, связную и логистическую поддержку", - отметила Коллинз.

Война в Украине - помощь Украине

Как подсчитал Институт изучения войны, Украина с начала полномасштабной войны в целом получила от стран Северной Америки, Европы и Азии помощь в размере более 178 млрд долларов.

В Пентагоне заявляли, что если США не согласуют продление помощи Украине на более чем 60 млрд евро, Киев предстанет перед выбором, за какие населенные пункты бороться учитывая имеющиеся ресурсы.

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