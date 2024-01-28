Сейчас нет никаких фактов, которые бы пролили свет на обстоятельства падения Ил-76, заметил Подоляк.

Россияне активно манипулируют темой падения самолета Ил-76 в Белгородской области, чтобы затормозить процесс передачи Украине систем ПВО. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что сейчас нет никаких фактов, которые бы пролили свет на обстоятельства падения Ил-76. Советник главы ОП также отметил, что неизвестно, кто именно находился на борту самолета, поскольку россияне активно противодействуют проведению международного расследования.

"Странно, почему после двух лет войны они активно это раскручивают. Что я в этом вижу? Две вещи. Первая – затормозить передачу Украине системы ПВО. В последние месяцы мы видим большое количество российских самолетов, которые были уничтожены. То есть для РФ важно, чтобы этого не было, чтобы Украина не имела возможности сбивать российские самолеты или использовать противоракетные системы по линии фронта", – пояснил Подоляк.

В то же время, по его словам, россияне могут преследовать и другую цель, а именно – уменьшение внимания цивилизованного мира к нарушению правил ведения войны и конвенций со стороны оккупационных войск РФ.

Падение Ил-76: это стоит знать

24 января на территории Белгородской области России упал самолет Ил-76. Россияне сообщили, что погибли десятки человек. РосСМИ активно распространяют информацию о том, что на борту были украинские военнопленные, которых везли на обмен.

Впоследствии в ГУР подтвердили, что в тот день действительно должен был состояться обмен – Украина выполнила свою часть договоренностей, привезла российских пленных на оговоренное место, однако обмен так и не состоялся.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что ситуация все еще до конца не понятна. По его словам, есть ряд сомнительных деталей в заявлениях РФ. В частности, россияне "не показали поля, усеянные трупами и останками, как должны были бы это показать, чтобы максимально обвинить Украину".

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