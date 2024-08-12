РФ уже обстреливала Украину всеми типами ракет и БПЛА, напомнил Черник.

Месть России за наступательную операцию в Курской области будет, но вряд ли враг нас может удивить чем-то новым. Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

"Ответ однозначно будет. Но в части новизны россияне на высшей точке своих возможностей", – отметил он в эфире телемарафона.

При этом подчеркнул, что ничем новым враг нас не удивит, за исключением оружия массового поражения. Хотя химическое оружие уже россияне применили.

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"Возможно дойдут до безумия – какого-то биологического оружия. И, конечно, ядерной дубинкой они машут с начала этой войны", – отмечает Черник.

Он отметил, что проведенная Украиной Курская операция является блестящей, и она стала для России невероятно проблемной. Поэтому оккупанты начинают разгонять психологическую волну, что применят что-то такое, чего мы еще не видели.

"Нет ни одного типа ракет, которые они против нас не применили, нет ни одного типа БПЛА, которые они против нас не применили. Ну, разве что баллистические ракеты с обычной взрывчаткой, но скорее я метафоризирую, чем оно произойдет в реальности", – сказал эксперт.

В то же время он напомнил, что самый большой ракетный одномоментный залп, который россияне организовали за время полномасштабной войны, произошел в декабре 2023 года – 122 ракеты.

"Пока что этот показатель они не подняли. Если и сумеют его поднять, то до 130, ну пусть до 140, то это будет вершина их возможностей. Действительно, последний шахедный залп был довольно большой – 57 машин, из которых 53 мы сбили. И будет ли смешанный тип удара? Неизбежно. Вопрос только в количестве. На мой взгляд, мы справимся. Учитывая то, что система ПВО сильно окрепла, плюс наконец-то появились F-16. Даже десяток этих машин – это минимум 60 ракет типа AIM-120 AMRAAM, которые по 10 может брать на борт каждая машина", – рассказал Черник.

Бои в Курской области

Как сообщал УНИАН, продолжается операция ВСУ в Курской области. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский Сырский на заседании Ставки заявил, что сейчас под контролем Украины находится около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации.

При этом добавил, что министру внутренних дел, другим чиновникам, СБУ поручили подготовить гуманитарный план для территории проведения операции. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за мужество.

Ранее российские власти заявили, что украинские военные контролируют уже 28 населенных пунктов Курской области. В то же время аналитики утверждают, что на самом деле это число куда больше. Речь идет о более 40 населенных пунктах.

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