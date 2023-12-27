Это была слаженная работа аэроразведки и экипажей FPV-дронов.

Украинские морпехи разбили российских оккупантов пресловутой 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ во время очередной попытки штурма. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что это была слаженная работа аэроразведки, экипажей FPV-дронов РУБпАК "Совы" 36-й бригады морской пехоты, "Курьеров апостола Петра" Черного батальона николаевских морпехов, 501 отдельного батальона морской пехоты и боевых побратимов смежных подразделений.

810-я бригада морской пехоты РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее спикер армии "Пивдень" Сергей Братчук заявил, что российские оккупанты идут в атаки собственными минными полями. По его словам, такую практику применяют, в частности, в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота РФ и в подразделении "Шторм-Z" на Херсонском направлении.

29 ноября украинский Генштаб сообщил, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады, действующие вблизи крынок (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от г. Днепр), отказываются вести штурм украинских позиций из-за отсутствия оружия, координации артиллерии, передачи тактической разведки и надлежащей связи по расположению российских минных полей.

Карты российских минных полей засекречены, а командиры не согласовали должным образом со штурмовыми подразделениями расположение этих минных полей, что привело к 50 потерям среди подразделений морпехов за последний месяц.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по скоплению российских военных из 810-й бригады морской пехоты.

Как сообщил военнослужащий ВСУ, основатель подразделения "птицы Мадьяра" Роберт Бровди ("Мадьяр"), это была возмездие за гибель бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Запорожской области.

По его информации, удар произошел 19 ноября – в день ракетно-артиллерийских войск РФ в момент награждения оккупантов. Русские тщательно скрывали это место, оно было замаскировано. Командование бригады опоздало на несколько часов, однако "возмездие было терпеливым".

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