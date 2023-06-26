По словам эксперта, теперь украинские воины могут развивать наступление в направлении Ремовки, Приютного.

26 июня стало известно, что Силы обороны Украины деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Этот населенный пункт является очень важным в тактическом плане для дальнейшего продвижения украинских войск.

Как отметил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо", освобождение села Ровнополь означает, что с этого плацдарма могут развиваться успешные действия, в частности на южном направлении.

"Это в тактическом плане очень важный населенный пункт. Мы можем теперь развивать успехи в направлении Ремовки, Приютного. Актуальным остается направление Старомлиновки. Создание напряжения для противника на всей протяженности Времевского выступа не дает возможности перебрасывать резервы и адекватно реагировать, что может привести к падению обороны на этом направлении. Также россияне могут быть вынуждены перетягивать резервы с других направлений, которые могут быть для него менее угрожающими", – объяснил Рябых.

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На Таврическом направлении Силы обороны продвинулись на полтора километра вглубь. Продолжается закрепление на достигнутых рубежах. Украинские защитники проводят разминирование и аэроразведку местности.

В то же время российские захватчики не прекращают обстрелы украинских населенных пунктов. В ночь на 26 июня под атаку попал юг Украины. В Одесской области было попадание ракеты – "прилетело" в склад. Отмечается, что враг выпустил ракеты типа "Калибр" и ударные дроны типа "Shahed-136" из акватории Черного моря.

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