Первое серьезное испытание Delta в реальных условиях пришлось на первые недели войны.

Украинская военная информационная система Delta использовалась ВСУ при наступлении на херсонском направлении и помогла украинской армии вынудить Россию отступить из-под Киева, пишет The New York Times.

Delta — это информационная система, сочетающая карты и детальные изображения вражеских позиций в реальном времени. Синхронизация этих данных с информацией разведки, в том числе со спутников и беспилотников, позволяет принимать своевременные решения о наступлении украинских войск, пишет NYT. Разработано приложение было Министерством обороны Украины при содействии НАТО, первые испытания начались в 2017 году.

Одной из целей создания Delta NYT называет необходимость переучить украинские войска на отличный от российских стандартов формат хранения информации. Высокопоставленные представители НАТО и Украины заявили, что Delta стала ярким примером того, как ВСУ приблизились к стандартам НАТО.

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По данным газеты, в ходе войны в Украине вносить данные в Delta могут не только военные, но также чиновники и "проверенные" гражданские лица.

Первое серьезное испытание Delta в реальных условиях пришлось на первые недели войны. С помощью приложения ВСУ отслеживали перемещения российской колонны, двигавшейся на Киев. Информация с беспилотников и от местных жителей в системе позволила украинским военным эффективно атаковать российскую технику при передвижении и в итоге вынудить Россию отступить из-под Киева.

NYT пишет, что в Украине сегодня тестируются новейшие военные технологии, хоть во многом война ведется "тактикой Второй мировой войны". Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что страна сегодня является "лучшей площадкой для испытаний" современных вооружений, позволяющей "внести революционные изменения в военные технологии и современное военное дело".

Кроме системы Delta, в боях в Украине испытываются лодки с дистанционным управлением, оружие для борьбы с беспилотниками SkyWipers и немецкие системы ПВО Iris-T, которые Германия раньше не применяла.

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