Россия концентрирует свои значительные усилия на Угледаре, потому что в направлении Покровска ее продвижение остановлено, подчеркнул аналитик.

Возле города Угледар (Донецкая область) Россия накопила до 30 тысяч захватчиков.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан сообщил, что "25-30 тысяч (противников, - Ред.) окружает Угледар с юга и с северо-востока". Такой информацией аналитик поделился в эфире "Киев24". Эксперт отметил, что тылом этой крупной вражеской группировки фактически является временно оккупированный Мариуполь:

"Враг концентрирует свои значительные усилия на Угледаре, потому что в направлении Покровска его продвижение было остановлено. И теперь враг просто-таки концентрирует свои усилия там, где может это сделать".

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В конце сентября аналитики DeepState сообщили, что россияне пытаются окружить Угледар, и возле города критическая ситуация. Потом аналитик Forbes Дэвид Акс написал, что одна из украинских бригад якобы начала выходить из Угледара. Позже эти сведения аналитика были опровергнуты.

Военно-политический обозреватель группы Александр Коваленко сообщил, что захватчикам удалось дойти до Угледара, поскольку не было эффективного противодействия их тактической авиации - противники могут часто применять управляемые авиабомбы.

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