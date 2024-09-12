Осенний парад 'миротворцев'

С приближением анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским второго Саммита мира (при вероятном участии РФ), продолжает множиться и количество "мирных планов".

Начало нового политического сезона на Западе принесло Украине, среди прочего, новые мирные планы. По информации издания La Repubblica, канцлер Германии Олаф Шольц работает со своими однопартийцами над новым вариантом "Минских соглашений", который, в частности предусматривает передачу части территории Украины Москве.

Примечательно, что этот якобы "мирный план" в медиа слили после разгромного поражения правящей в Германии Социал-демократической партии на местных выборах в Тюрингии и Саксонии. Они стали триумфом ультраправых (32% Альтернативы для Германии против лишь 15% социал-демократов), известных своей приверженностью к быстрому миру с Россией и отмене антироссийских санкций. Мол, на этом фоне еще и увеличилось количество слухов о вероятном поражении партии Шольца 22 сентября в Бранденбурге, поэтому "канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из тупика".

Официально о новом "Минске-3", конечно, никто не говорит, однако сам Шольц уже заявил, что "пришло время для дискуссий, как ускорить завершение войны в Украине". О принуждении к миру, исходя из заявлений, речь не идет, потому что "Германия продолжит поддерживать Украину", даже несмотря на падение популярности правящей партии. Впрочем, хотя главная экономика ЕС помогает Украине больше всего, в следующем году запланировано сокращение бюджетной поддержки.

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Политолог Олеся Яхно не исключает, что Запад не против, по крайней мере на время, подзаморозить войну.

"Учитывая президентские выборы в США и возможную паузу во внешнеполитической американской активности во время периода формирования новой администрации, европейские лидеры, допускаю, хотят подзаморозить военные действия, дождавшись возможности выработки новой стратегии по войне уже вместе с США", - отметила она.

Однако, по ее словам, это промедление выглядит не слишком рациональным, ведь "антизападные альянсы, прямо наоборот, будут в этот период наращивать активности": "Вот, хотя бы, поставки ракет Ираном России - это уже факт".

Кремлю нужна "русская Украина"

Действительно, Россия всячески демонстрирует, что не против продолжать агрессию, пока есть, где брать необходимые для этого ресурсы. Даже после начала операции ВСУ на Курщине, Путин и слышать не хотел о переговорах с Украиной. И хотя в начале сентября "оттаял", готовность к уступкам не проявил. Простыми словами: мира, даже за счет получения отдельных территорий Украины, российским оккупантам мало. Кремль не отказывается от планов покорить Украину, хотя и ищет другие варианты, кроме прямой агрессии. В частности речь идет об использовании подзабытой за три года "мягкой силы" и ползучей аннексии.

"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прямо заявил, что их не интересует украинская территория. Они воюют за "права людей". Если расшифровать этот тезис, то россияне воюют за исключительные права россиян в Украине. Лавров дал понять, что их интересует российская Украина", - объясняет политолог Михаил Бассараб.

Если переводить с русской канцелярщины, речь идет о современной версии нереализованного "особого статуса" Донбасса, что, в представлении оккупантов, должно привести к ползучей белорусизации Украины. Потенциально, Россию такой сценарий вполне устроит.

"Энергетическое оружие" Дональда Трампа

Экс-президент и кандидат на должность номер один в США от Республиканской партии Дональд Трамп, которого долгое время было принято считать едва ли не пророссийским, также продолжил продвижение своего молниеносного мирного плана... Он уже пообещал двумя звонками - Зеленскому и Путину - положить конец российско-украинской войне. А, если не удастся, еще один из сценариев (при условии несговорчивости Путина) - ударить по РФ дешевой нефтью, как когда-то по Советскому союзу.

Напомним, тогда, преимущественно, усилиями Саудовской Аравии, стоимость "черного золота" снизилась до около 12 долларов за баррель, что очень болезненно ударило по экономике "великого и могучего". Сейчас же, по мнению Трампа, РФ будет больно, если стоимость "черного золота" снизится до 40 долларов.

"Путин не сможет воевать, если цена на нефть будет 40 долларов (за баррель)", - отметил Трамп, но не уточнил, как именно планирует обвалить стоимость "черного золота" до 40 долларов за "бочку".

На недавних дебатах с кандидатом от демократов Камалой Харрис Трамп вообще уклонился от прямого ответа на вопрос, хочет ли победы Украины и соответствует ли это интересам США. Поэтому, предвыборный туман над "мирным планом Трампа" продолжает сохраняться.

Кстати, и его оппонентка из Демократической партии Камала Харис была еще менее конкретной, отметив, что нужно "продолжать поддерживать Украину".

Планы ради планов

Не отстает от главного геополитического соперника Китай. После того, как мирный план по Украине от Поднебесной не очень зашел миру, Си Цзинпинь призвал "создать благоприятные условия для политического урегулирования". И от лавров миротворца Китай отказываться не собирается.

"Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и будет продолжать работать над продвижением сбалансированных, объективных и рациональных голосов в международном сообществе для достижения большего международного консенсуса и накопления необходимых условий для быстрого прекращения огня и войны", - отмечают в МИД КНР.

Поднял голову еще один известный "миротворец" - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В июле он уже поработал своеобразным "вип-почтальоном" между Путиным и странами ЕС, и передал в Брюссель условия мира от российского диктатора, в которых ни словом не упоминается территориальная целостность Украины. Теперь Орбан анонсировал новую миротворческую миссию: "Я работал над ней (мирной инициативой) все лето, мы работаем на международном уровне. Появятся новые убедительные инициативы, некоторые из них можно будет увидеть уже в сентябре. Нужно работать над этим". То есть, чем венгерский лидер удивит в этот раз, пока не понятно.

"Все идет к тому, что ближе к новому году будет три мирных плана: план США (его рамки очерчены недавно в Foreign Affairs и сводятся к тому, что нужно как-то заморозить конфликт, не дать возможности его повторить и ждать смерти Путина), украинский мирный план и план Китая, который, по большому счету, на этом этапе, ничем не отличается от того, что озвучено в Foreign Affairs", - прогнозирует политолог Вадим Денисенко.

А вот доведут ли эти наработки и декларации до реальных переговоров - вопрос открытый.

Переговоры будут, когда свое слово скажет оружие

По словам руководителя Института стратегических черноморских исследований Андрея Клименко, к очередной серии "зарубежных вбросов" о переговорах стоит относиться скептически, ведь не будет никаких переговоров с Путиным, как не будет никакого прекращения огня.

"А десять пунктов украинского плана мира есть и останутся. Они нужны и потому, что правильные, и потому, что поддерживаются обществом, и потому - важно! - чтобы никто нас не обвинял, что Украина не хочет мира", - отмечает он.

Именно этот мирный план лежит в основе Саммитов мира. Второй - на осень 2024 года - уже анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

При этом он также выразил надежду, что война завершится "на приемлемых для Украины условиях" из-за давления партнеров и успешной операции ВСУ нв Курской области. И, можно предположить, что главным элементом давления будет оружие.

Соединенные Штаты, после официально подтвержденной передачи России иранских баллистических ракет, получили больше аргументов за снятие запрета на удары вглубь российской территории. И шансы на то, что Вашингтон все же удастся переубедить, возросли. Госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Леми подтвердил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече Джо Байдена с премьером Великобритании Киром Стармером. Выглядит так, что снятие запрета является вопросом времени.

То есть, сейчас цель - создание военных предпосылок для запроса России на настоящий мирный процесс. Ведь сейчас Украине дают только "не проиграть", а это не стимулирует Кремль к переговорам о мире. Тем более, что, пока Запад медлит, боясь нарушить статус-кво, РФ приспосабливается к санкционным ограничениям, ищет и находит "дыры" в них и продолжает вооружаться.

Ярослав Конощук