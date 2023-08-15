Украинские правоохранители получили от американских коллег стрелковое оружие и патроны.

Украинские полицейские получили от полиции Майами оружие, которое было изъято на улицах города.

Как отмечается в сообщении на сайте Национальной полиции Украины, мероприятие состоялось в Ирпене, который является городом-побратимом Майами.

Заместитель председателя Нацполиции Украины Геннадий Федорюк отметил, что это событие для украинской полиции имеет большое значение.

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"Оружие, изъятое у злоумышленников на улицах, могло быть использовано как орудие преступления. В то же время это оружие, переданное в наши подразделения, станет еще одним инструментом для поддержания порядка и безопасности, защиты украинцев", - сказал он.

В свою очередь, шеф полиции Майами Мануэль Моралес заверил украинских полицейских во всесторонней поддержке и помощи.

"Для нас всех - это очень большая честь помочь вам. Высшая обязанность каждого полицейского - это обеспечение безопасности и свободы всех мужчин, женщин, всех жителей каждой общины. Сердцем мы с вами", - заметил он.

В то же время руководитель Ирпенской полиции Александр Малоголовый отметил разноплановую помощь иностранных партнеров и коллег.

"От рук российских военных погибли как гражданские, так и полицейские, которые защищали родной город. Было разрушено помещение районного управления полиции, которое сейчас восстановлено благодаря нашим американским партнерам. Сегодня мы имеем возможность получить современное оружие, которое сотрудники полиции будут использовать во время несения службы. Спасибо нашим собратьям из Майами за помощь", - сказал полицейский.

Согласно сообщению, украинские полицейские получили от американских коллег стрелковое оружие и патроны.

Военная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, 14 августа Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 200 млн долларов. В него вошли, в частности дополнительные боеприпасы для систем Patriot и HIMARS, артиллерийские снаряды, танковые боеприпасы и другое вооружение.

Сегодня, 15 августа, стало известно, что Швеция планирует предоставить Украине пакет военной помощи, стоимость которого составляет 3,4 млрд шведских крон (примерно 287 млн евро). В него войдут боеприпасы, грузовики и оборудование для разминирования.

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