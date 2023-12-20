Вашингтон должен убедить американское общество дать Киеву помощь, иначе Буча станет не "единственной кровавой страницей" этой войны.

Опыт войны в Украине показывает - россияне нацелены лишь "убивать": украинцев уничтожают с 2014 года, а после начала полномасштабной войны весь мир испугали кадры "изнасилованной" россиянами Бучи.

Если США как следует не обратят внимания на этот трагический опыт и не убедят общество, что продолжать помогать Киеву - необходимость, Вашингтону придется жить со страшными последствиями от "победы России" по меньшей мере несколько поколений. Об этом пишет The Washington Post, приводя мысли члена волонтерской организации Spirit America Джима Хейка, который воочию видел преступления россиян в Украине.

По его словам, он посещал позиции украинских военных в Донецке в 2015 году, через год после того, как Путин развязал свою гибридную войну с Украиной. Тогда Хейк встречался с командиром украинской армии Александром Гроздьковым. Последний нашел тела более 600 украинских солдат, убитых россиянами.

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В 2016 году Хейк также посещал одну из передовых позиций ВСУ на Донбассе (в зоне села Чермалык), и снова воочию убедился, - россияне уничтожают украинцев. Тогда вражеская артиллерия убила двух бойцов ВСУ.

Всего с 2014 по 2021 год из-за действий РФ в регионе погибло более 14 000 человек, в то время, как Россия якобы пообещала "прекратить огонь". Но обстрелы по-настоящему никогда не затихали, несмотря на любые временные перемирия, указал волонтер.

Но это не худший опыт. После начала полномасштабной Хейк побывал в Буче и узнал ее истории ужасов. Один из украинцев показал болезненное видео на разрушенной обстрелами РФ кухне. Там его дети играли, жили "мирной жизнью", пока Россия не стала незваным гостем для Бучи.

"Я провел день с украинским медиком, который попросил нас не предоставлять машины скорой помощи с красными крестами, потому что эти отметки сделают их еще большей мишенью", - вспомнил он.

Волонтер общался с юными украинцами, школьниками, село которых пережило оккупацию РФ. Их учебное заведение россияне использовали, чтобы проводить допросы.

"Студенты рассказали мне, как снайперы целились в них, когда они выходили из дома. Молодые и старые, военные и гражданские, украинцы знают, что Путин не остановится, пока не проиграет", - акцентировал он.

По словам волонтера, у Spirit America есть значительный борьбы и помощи странам, отстаивающим демократию. "Мы видим отпечатки пальцев России в худших событиях, происходящих в мире", - заявил он, вспомнив об Ираке и Сирии.

Сейчас Россия почти "везде": поддерживает ХАМАС в действиях против Израиля, влияет на решимость Китая в отношении Тайваня, ведь КНР учитывает "успехи" Путина в Украине.

Часть американцев понимает уровень угрозы и роль Украины. Команде Spirit America поступило более 66 миллионов долларов донатов на помощь украинским бойцам. Однако сейчас Украине нужно, чтобы Вашингтон больше давил на американскую общественность: дал понять, почему Киеву необходимо помогать.

"Если наши политические лидеры отдадут победу России, мы будем жить с ее последствиями еще несколько поколений", - резюмировал он.

Зеленский уверен - США не предадут Украину

Во время последнего визита в США лидер Украины Владимир Зеленский призвал местных законодателей одобрить новую необходимую помощь в 61 миллиард долларов. Но 2023 год заканчивается, Bloomberg считает, что США не успеют принять важные решения в этом году.

19 декабря на свои конференции по итогам года Зеленский обратил внимание на момент поддержки со стороны США и выразил надежду, что Вашингтон не предаст своих обещаний.

"Я уверен, что США нас не предадут, и, о чем мы договорились с США, будет выполнено полностью", - подчеркнул он.

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