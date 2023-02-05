Заявление о провокациях может свидетельствовать о подготовке к удару.

В Министерстве обороны России заявили о подготовке "провокаций" в Краматорске. Якобы украинская сторона хочет взорвать ряд медицинских учреждений. Это может быть оправданием для будущих ударов оккупантов.

В пресс-службе Минобороны государства-агрессора написали, что планируются подрывы наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы. Якобы из них уже эвакуировали всех сотрудников, а в Краматорск прибыли представители западных СМИ. Последние, по словам рашистов, должны освещать так называемую "провокацию".

"Персонал медучреждений Краматорска, где планируется провокация, эвакуирован, сотрудники переведены на удаленный формат работы", — сказано в заявлении Минобороны РФ.

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Важно отметить, что все вышеперечисленные медицинские учреждения находятся в районе Новый свет. Оккупанты за время полномасштабной войны неоднократно делали такие заявления с целью оправдать свои обстрелы. Они могут готовить новый удар по Краматорску, а именно — упомянутой части города. Украинская сторона пока никак не прокомментировала заявление Минобороны России.

Обстрелы Краматорска: последняя информация

Город находится в прифронтовой зоне, поэтому оккупанты нередко его обстреливают. Они бьют по гражданской инфраструктуре, убивая мирных жителей.

Последние масштабные удары по Крамоторску рашисты нанесли 1 и 2 февраля. Враги повредили 51 многоэтажку, а под завалами оказались люди.

В результате террористических атак четверо жителей погибли, а 14 получили ранения разной степени тяжести.

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