Россияне поменяли тактику штурмов, отметил майор НГУ.

Стало известно, изменилась ли ситуация на Бахмутском направлении фронта в Украине после начала операции ВСУ в Курской области России.

Как рассказал в эфире "Еспресо" майор НГУ Дмитрий Кожубенко из бригады "Рубеж", штурмовые группы россиян стали меньше, но, по его мнению, это не связано с операцией на Курщине.

"В районе обороны бригады "Рубеж" нет ощутимого оттока личного состава противника. Россияне, как совершали штурмовые действия, так и продолжают их совершать", - заявил он. Видео дня

Вместе с тем, боец добавил, что россияне изменили тактику штурмов.

Также офицер отметил, что стратегический замысел противника остается неизменным: достичь населенного пункта Северск, чтобы в дальнейшем развивать активные штурмовые действия в направлении Славянска, и двигаться дальше к более крупным населенным пунктам.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на территории Курской области РФ, которую контролируют Силы обороны Украины, создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не заинтересована в оккупации российских территорий:

"Но она заинтересована в фактическом уничтожении многих российских военных объектов, оттеснении остатков российских войск за пределы артиллерийских и баллистических ракетных ударов по украинской территории, образовании пояса безопасности вокруг границ Украины, уничтожении военной материально-технической базы и инфраструктуры".

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