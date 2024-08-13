Сейчас Украина контролирует один небольшой город и множество деревень в Курской области.

Бои в Курской области продолжаются, и сейчас ВСУ в частности наступают на еще один узловой город – Коренево. К такому выводу пришел военный аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рёпке.

Он отметил, что опубликованные вчера видео из города Суджа подтверждают контроль ВСУ над этим важным городом недалеко от границы. До войны в Судже проживало около 5 тысяч человек, и это самый крупный населенный пункт РФ, который контролирует Украина. Примечательным немецкий аналитик считает, то что на опубликованных кадрах из Суджи не видно вообще никаких разрушений.

В целом украинские аналитики заявили об установлении контроля над 44 населёнными пунктами Курской области на вчерашний день, что составляет примерно 5% от их общего количества в регионе.

Видео дня

На основе других видеозаписей, появившихся в Сети, Рёпке делает вывод, что тяжёлые бои идут примерно в 20 км на юг от Суджи. Аналитик не называет конкретный населенный пункт, но, вероятно, речь идет о райцентре Белая. Также бои идут в 6 км к востоку от Суджи. Немецкий аналитик считает, что там воюют в том числе чеченские отряды "Ахмат".

На противоположном фланге, в 30 км к северу от Суджи, ВСУ ведут наступление на райцентр Коренево и пытаются расширить свой плацдарм, считает аналитик. На кадрах, опубликованных ВС РФ, видно, как российские беспилотники атакуют украинские механизированные части к югу и востоку от посёлка. По меньшей мере один украинский БТР-4 уничтожен, ещё один — захвачен российскими войсками, хотя сами россияне утверждают об уничтожении или захвате 10 бронетранспортёров ВСУ.

Если у Украины получится занять эти населённые пункты, это станет страшным провалом Владимира Путина, пишет Юлиан Рёпке.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, американские аналитики считают наступление ВСУ в Курской области "огромной авантюрой". По их мнению, потери ВСУ под Курском могут оказаться достаточно большими, а эффект для России относительно незначительным. В таком случае наступление в Курской области окончательно подорвет способность Украины держать фронт на Донбассе.

Также мы рассказывали, что Запад, вполне очевидно, не хочет поражения России в войне, что ставит Украину в безвыходное положение. Западные партнеры Украины располагают ресурсами, чтобы закончить войну на условиях Украины, но им не хватает воли к победе.

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