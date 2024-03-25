Первое упоминание о каких-то поселениях на территории нынешней России появилось через 160 лет после того, как в Киеве крестили Русь, подчеркнул Малюк.

В 988 году в Киеве крестили Русь, тогда как на территории современной России не было ничего. Российский диктатор Владимир Путин вцепился в Украину, поскольку хочет переписать эту историю. Такое мнение высказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"Россия – это страна-фейк. Это страна – сплошная пропаганда. Мы с вами должны глубже заглянуть в историю. Вообще почему Путлер своими щупальцами тянется сюда? Это его жизненное кредо, мы понимаем, что на старости лет он реализовывает то, о чем он мечтал и думал всю жизнь. Я вам объясню. Потому что именно здесь, в Киеве, Русь крестилась в 988 году. Что было в 988 году там, в Московии, – там лягушки квакали", – сказал он в интервью ICTV в рамках телемарафона.

Малюк подчеркнул, что первое упоминание о каких-то поселениях на той территории появилось через 160 лет после того, как в Киеве крестили Русь.

"Им постоянно хочется переписать эту историю. На картах до 17 века даже названия такого как Россия не было – Московия была. Все переписали, хотя первоисточники о других вещах говорят, просто нужно глубже на это взглянуть. И Путин над этим работает, и вся их пропагандистская машина – они постоянно над этим работают", – констатировал он.

Как в России искажают историю

Российский диктатор Владимир Путин не раз делал заявления, в которых искажал украинскую историю. В частности, неоднократно звучали заявления о том, что Украину якобы создал Ленин. Кроме того, в России врут об Украине в школьных учебниках и даже издали сборник документов "Об историческом единстве русских и украинцев".

В апреле 2023 года Путин поручил рассмотреть вопрос об организации изучения истории так называемой "СВО", как в России называют полномасштабную войну против Украины. Также диктатор приказал создать музеи, посвященные вторжению.

Британская разведка в ноябре 2023 года отмечала, что российские власти все чаще используют историю как оружие, чтобы усилить антизападные настроения среди своих граждан и запугать своих западных соседей.

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