Установлены личности еще трех российских захватчиков.

Служба безопасности Украины идентифицировала российских омоновцев, которые похищали и пытали украинских патриотов во время оккупации Запорожской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлены личности еще трех российских захватчиков. Один из злоумышленников – это командир тактической группы 22-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии. После захвата Мелитополя его назначили "военным комендантом" оккупационной администрации украинского города, говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой "должности" он выполнял задание Москвы по подавлению движения сопротивления на территории Приазовья, для чего сформировал "карательные отряды", которые проводили массовые облавы на дома местных жителей.

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Во время таких "налетов" россияне похищали людей и отвозили их в пыточные "военной комендатуры" РФ, где из потерпевших "выбивали" сведения о местах нахождения украинских патриотов на территории района.

"Еще двумя военными преступниками являются сотрудники махачкалинского отряда милиции особого назначения (более известного как ОМОН) Управления Росгвардии по Республике Дагестан. В начале оккупации Васильевского района они вошли в состав созданной агрессором "комендатуры" РФ: один на "должности" заместителя руководителя оккупационного органа, а другой его помощника", - рассказали в СБУ.

Установлено, что оккупанты лично принимали участие в незаконных задержаниях и пытках украинских граждан, применяли к потерпевшим ядовитые химические вещества и электроток и постоянно угрожали убийством близких родственников.

На основании собранных доказательств следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

ОМОН на войне

По данным The New York Times, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в первой колонне отправились представители ОМОН и СОБР.

В марте стало известно, что командир взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" Росгвардии по Краснодарскому краю и 11 его бойцов отказались ехать на войну в Украину. Из-за этого их уволили с должностей.

Летом в оккупированном Лисичанске ликвидировали 12 российских омоновцев.

Ранее сообщалось, что российские захватчики завезли на левый берег Херсонской области ОМОН.

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