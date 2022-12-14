Он признался, что не понимает логики атак россиян.

11-летний подросток с Херсона заявил, что не понимает, для чего российские оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре города. По его словам, захватчиков можно охарактеризовать двумя словами.

Во время разговоры с журналистом проекта "Украина Сейчас" расстроенный мальчик отметил, что ему трудно комментировать удары РФ по городу. Он признался, что даже плакал, когда "прилетело" в церковь.

"Мне, конечно, нельзя материться, но я хоть одно слово скажу - пид*расы конченые. Я просто не могу сдержаться. Я плакал, когда в церковь "прилетело". Зачем это делать? В школы "прилетает", - сказал мальчик, едва сдерживая эмоции.

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Удары РФ по Херсону

14 декабря оккупанты обстреляли Херсон из РСЗО с временно оккупированной территории. В результате обстрелов загорелось складское помещение. Также ракеты попали в здание Херсонской областной военной администрации, были повреждены два этажа. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным офиса генпрокурора, в результате сегодняшнего обстрела Херсона были ранены шесть гражданских.

Стоит отметить, что за россиян часть областного центра осталась без отопления.

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