Свитан также прокомментировал ситуацию в Серебрянском лесничестве.

На днях стало известно, что российские оккупанты попали в окружение на агрегатном заводе в Волчанске. Этот завод не очень большой, там может находиться до 200 россиян, считает военный эксперт Роман Свитан.

В эфире "24 канала" он высказал мнение, что украинские ракетчики и артиллерия похоронят оккупантов на этом заводе. Россияне хотели увидеть Волчанск – и умереть, поэтому Силам обороны придется воплотить это желание.

"Нашим войскам придется эту последнюю мысль россиян воплотить в жизнь", – говорит Свитан. Видео дня

Он также прокомментировал ситуацию в Серебрянском лесничестве, где бригады "Азов" и "Буревій" продвинулись на 1 километр в глубину и на 2 километра по фронту, выбив захватчиков. По словам эксперта, при восстановлении своих позиций это оптимальный вариант.

"Азовцы в районе лесничества показывают чудеса", – добавил Свитан.

Эксперт отметил, что россияне понимают, что "Азов" – серьезная штурмовая группа, и захватчики боятся выходить на позиции там, где выполняют задачи азовцы.

Война в Украине: важные новости

Россия впервые официально признала, что Украина сбила российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В Следственном комитете страны-агрессора объявили в розыск командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Николая Дзямана, которого россияне и обвиняют в уничтожении самолета.

Тем временем на передовой по состоянию на 19:00 было зафиксировано уже 89 боестолкновений. В Генштабе сообщили, что боевые столкновения продолжались, в частности, на Харьковском и Покровском направлениях. Только там потери врага составили более 400 человек.

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