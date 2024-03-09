По мнению аналитику, Россия в принципе не способна собрать достататочно войск, чтобы выполнить такую задачу.

У российской армии недостаточно личного состава и боевой техники для захвата Харькова или даже Сум, не говоря уже о форсировании Днепра с захватом Херсона и наступлением на Николаев и Одессу. Об этом заявил военный обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что взятие небольшой по площади Авдеевки потребовало от агрессора сосредоточения значительных ресурсов:

от 60 до 80 (на пике наступления) тысяч солдат и еще 10 тысяч в резерве;

более 450 танков (не менее 100 в резерве);

более 1300 боевых бронемашин (более 200 в резерве);

около 1200 единиц ствольной артиллерии;

до 300 единиц РСЗО (до 50 в резерве).

"Для таких городов как Сумы и Харьков РОВ (российским оккупационным войскам – УНИАН) необходимо сосредоточить на этих направлениях не менее 400-500 тыс тел, с задачей хотя бы окружения города и совершенно отдельной фазой, с отдельными ресурсами для городских боёв", – поясняет Коваленко.

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По его подсчетам, задача по форсированию Днепра с захватом Херсона, Николаева и выходом к Одессе потребует как минимум "миллионной группировки". Да и то – при условии, что удастся избежать изнурительных городских боев, отмечает аналитик.

По мнению Коваленко, дополнительных сил в таком количестве у России нет и, вероятно, не будет.

"Тянуть двухмиллионную группировку их мобсистема не способна. Механизированная компонента в таком количестве у РОВ, для выполнения таких задач в настоящее время и вовсе недостижима", – уверен он.

Угроза наступления на Харьков и другие тыловые города

Как писал УНИАН, в СМИ и соцсетях периодически появляются "пугалки" о том, что россияне якобы могут начать или уже готовят наступление на северные регионы Украины. Например, в январе британское издание The Telegraph писало о том, что россияне готовят крупное наступление под Харьковом.

Примерно тогда же глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус решил напугать украинцев заявлением о том, что Россия якобы способна в любой момент сформировать крупную группировку для наступления на Чернигов.

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