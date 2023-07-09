О громких взрывах сообщил мэр Иван Федоров.

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) ВСУ устроили оккупантам "кульминацию" недели - на севере города раздался мощный взрыв.

По словам мэра Ивана Федорова, возможен "прилет" по одной из военных баз оккупантов в селе Заречное.

"По предварительной информации что-то произошло в ангаре села Заречное, превращенном во вражескую базу", - указал он.

Взрывы в Мелитополе - на прошлой неделе "прилетело" по одной из военных баз

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе время от времени раздаются мощные взрывы, учитывая активные действия ВСУ на Запорожском направлении.

На прошлой неделе сообщалось о "хлопок" на одной из военных баз врага, расположенной вблизи поселка Семеновка. Как прокомментировал инцидент мэр Иван Федоров, ВСУ показали, насколько "дырявая" система ПВО у россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: