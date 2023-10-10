Захватчики пытаются манипулировать, отмечая, что этот монумент устанавливали "наши деды".

Оккупанты заявили, что украинский дрон атаковал памятник Владимиру Ленину во временно оккупированной Новой Каховке. Россияне установили его в апреле прошлого года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий назначенного Россией "главы Совета депутатов Новокаховского городского округа" Владимира Леонтьева.

"Вчера (9 октября-УНИАН) был сброшен, а сегодня "прорекламирован" как особое достижение сброса значительного количества взрывчатых веществ рядом с памятником, который устанавливали еще наши деды, у кого-то прадеды здесь перед исполкомом на площади", - заявил Леонтьев.

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По данным российских пропагандистов, монумент получил незначительные повреждения, в здании администрации выбиты окна.

Последние новости из Новой Каховки

Утром 7 октября в Новой Каховке взорвали автомобиль с Владимиром Маловым - так называемым "исполнительным секретарем" местного отделения "Единой России".

Сообщалось, что подрыв произошел около 9:30 7 октября. В результате инцидента Малов получил тяжелые ранения. Был ли в машине еще кто-то - неизвестно.

Затем Малов скончался в больнице. Информацию об этом подтвердил местный гауляйтер Владимир Сальдо.

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