Владислав Селезнев отметил, что оккупанты несут огромные потери.

Российские оккупанты яростно сопротивляются, но несмотря на это защитники Украины продвигаются. Захватчики хоть и пытались подготовиться к контрнаступлению ВСУ, но не могут его сдержать.

"Мы пока не можем говорить о том, что украинская армия вплотную приблизилась к первым серьезным рубежам инженерных и фортификационных сооружений врага. Тем не менее тенденции очень заметны, потому что враг даже в условиях тщательной подготовки ничего не может сделать с украинским контрнаступлением", - заявил военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

При этом он указал, что россияне тратят огромные ресурсы для противодействия украинской армии, но это им не помогает.

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"Когда враг каждый раз отправляет, чтобы оттеснить в обратном направлении украинские силы, дополнительные штурмовые подразделения и ресурсы - он несет безумные потери, но никаких достижений не имеет", - подытожил эксперт.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Первая информация о старте украинского коннтрнаступления появилась от российской стороны, но в Украине тогда открестились от этой инфомации. Правда, позже президент Владимир Зелеснкий подтвердил старт освободительной операции.

При этом министр обороны Алексей Резников призвал не "подталкивать" украинских военных. По его словам, Украина не использует тактику мясорубки, как Россия, чтобы добиться своих целей. Уже 19 июня минобороны сообщило, что украинским бойцам удалось освободить восемь населенных пунктов.

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