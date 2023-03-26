Российские захватчики поставили античеловеческое требование жителям временно оккупированного Бердянска (Запорожская область). Напомним, что недавно вражеские солдаты усилили террор в этом украинском городе.
Теперь местных украинцев обязали получить пропуска, которые предоставляют право перемещаться по оккупированным территориям Запорожской области, а перед тем, они еще и должны пройти фильтрацию. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
"В Бердянске оккупационная так называемая "администрация" выдала распоряжение местным жителям до 1 апреля получить в городской комендатуре пропуска для перемещения по временно занятым территориям Запорожской области " - говорят там.
Также Генштаб сообщил, что оккупанты даже сделали распределение и анонсировали, что жителям Бердянска придется получать два отдельных разрешения: как на личное перемещение, так и на транспортные средства.
Оккупанты издеваются над жителями Бердянска
Напомним, что сейчас армия РФ чувствует безнаказанность на территории временного оккупированного города Бердянск и вводит там свои собственные "правила" поведения.
К примеру, вражеские солдаты устроили настоящий рейд по городу. Его конечная цель - помешать украинским детям учиться в украинских школах онлайн. Оккупанты врывались в дома украинцев и проверяли их гаджеты.
Также недавно местная "милиция" открыла огонь по группе пенсионеров, которые стояли в очереди за выплатами.