Как сообщил аналитик, начался процесс вывода подразделений российской 205-й ОМСБр.

В ГВ "Днепр", зона ответственности которой левобережная Херсонщина, начался процесс вывода подразделений 205-й ОМСБр 49-й ОВА.

Об этом сообщил военно-политичекий обозревател Александр Коваленко. Он отметили, что подразделения 205-й ОМСБр оперировали по рубежу Песчановка - Пойма и в районе Подстепного. "Но, что-то произошло, что им понадобилось восстановление", - отметил он.

Коваленко напомнил, что утратившим боеспособность подразделение считается когда потери в нем составляют 30% и выше. Аналитик отметил, что в нынешних реалиях, российские оккупанты редко когда выводят подразделения из зоны боевый действий на восстановление даже при потерях 60%.

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"Восстанавливать ставропольских чушкарей будут на "курортах", в районе Джанкоя", - сказал он.

Ситуация в Херсонской области

18 декабря во время разведки на Херсонском направлении операторы Сил специальных операций обнаружили и уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек". Из этой огнеметной системы оккупанты наносил удары по позициям ВСУ в районе Крыно на левом берегу Херсонщины.

28 декабря стало известно, что оккупанты добились незначительных территориальных успехов на левом берегу реки Днепр в Херсонской области.

Как говорилось в отчете Института по изучению войны, на геолоцированных кадрах видно, что россияне продвинулись в западной части города Крынки. Аналитики отметили, что ВСУ продолжают удерживать позиции возле Крынок и участвовать во встречных боях с россиянами.

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