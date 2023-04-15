По обстрелам статистика тоже идет на снижение.

Российские оккупанты, теряя ресурсы, изо всех сил пытаются захватить Марьинку Донецкой области, но уже испытывают истощение сил и средств.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

"Враг сосредоточил всю свою мощь и все свои усилия вокруг Марьинки. Пытается пробить нашу оборону, захватить Марьинку, чтобы блокировать Авдеевку", – сказал Дмитрашковский.

По его словам, за прошедшую неделю статистика показывает, что, например, 11 апреля враг штурмовал 31 раз позиции, 12-го – 24, 13-го – 23, вчера было 25 штурмовых действий.

"Ночью он смог совершить лишь три штурмовых действия. По обстрелам статистика тоже идет на снижение", – добавил он.

Ситуация на фронте 15 апреля: что надо знать

Силы обороны отбили свыше 130 атак на 5 направлениях за минувшие сутки. "Горячо" в Бахмуте, где идут очень жесткие бои, а также на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Оккупанты имели определенные успехи в направлении Белогоровки и уже вплотную приблизились к населенному пункту.

Что касается ситуации в Марьинке, в ВСУ говорят, что атаки очень интенсивные. Их целью был сам город, а вернее, его руины. Эксперт Владислав Селезнев заявил, что сейчас очень напряженная ситуация в Марьинке Донецкой области. Враг хочет окружить ВСУ там и пойти на Авдеевку.

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