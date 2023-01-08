Житель дома не пострадал.

Российские оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку во двор дома в Сумской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, мужчина не пострадал.

"Великописаревская община: враг сбросил две взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя. Мужчина чудом не пострадал", - отметил он.

Видео дня

В Шалыгинской общине оккупанты дважды открывали огонь из пулеметов, всего зафиксировано 17 очередей. Там также обошлось без жертв и разрушений.

"После 20 часов враг открывал огонь из пулемета (16 очередей) в направлении Шалыгинской общины. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - позднее уточнил Живицкий.

Война в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины уничтожили еще почти 500 российских оккупантов. Общие боевые потери противника ориентировочно составили около 110 тыс. 740 человек.

Украинские ракетчики и артиллеристы 7 января поразили четыре района сосредоточения живой силы и два склады боеприпасов русских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: