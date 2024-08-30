Разрушение храма в Крыму является очередным преступлением оккупантов.

Российские захватчики разрушили храм Православной церкви Украины в Евпатории, что во временно оккупированном Крыму. Соответствующие фото Центру журналистских расследований предоставил Митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент.

Известно, что деревянный Крестовоздвиженский храм ПЦУ был последней украинской церковью в оккупированном Крыму. Его начали строить еще до захвата полуострова.

"Разрушение храма - очередное преступление оккупантов и проявление систематической политики дискриминации украинцев со стороны РФ по национальному признаку в условиях оккупации", - добавили в крымском информагентстве "Центр журналистских расследований".

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Оккупация Крыма - последние новости

Ранее представитель Сил специальных операций, полковник спецназа по имени Николай заявил, что во временно оккупированном Крыму и других территориях Украина наращивает подпольную борьбу с россиянами. Агенты украинской военной разведки выполняют разведывательные миссии, диверсии и ликвидируют самих оккупантов.

"Конечно, работа, которую выполняют наши люди, опасна. Много наших людей погибло во время работы, многие из них оказываются в российских тюрьмах. Но это нас не пугает, потому что наша цель оправдывает те потери, которые мы несем", - отметил Николай.

Также украинка по имени Амелия К., которая впервые за время полномасштабной войны смогла посетить родителей на оккупированном полуострове, рассказала, какая сейчас ситуация на полуострове. Она отметила, что весь путь от аэропорта в Сочи до родительских дверей она чувствовала себя в постоянной опасности и окружении врагов.

"Военные вокруг, много военных. В небе часто низко пролетают самолеты, истребители наматывают круги, тренируясь в полях, что-то грохочет, и на это уже не обращают внимания... Помню, как украинская власть говорила, что дороги в Крыму строят для военной техники, а я думала, что это громкие заявления для СМИ. Оказалось, что правда. И встречается на дорогах она очень часто", - подчеркивает женщина.

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