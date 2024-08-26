В последнее время в самой России тоже появилось много людей, готовых к сопротивлению кремлевскому режиму.

Украина наращивает подпольную борьбу с россиянами на оккупированных территориях. Агенты украинской военной разведки выполняют разведывательные миссии, диверсии и ликвидируют самих оккупантов, рассказал британскому Sky News представитель Сил специальных операций, полковник спецназа по имени Николай.

По его словам, движение сопротивления активно действует в Крыму и на оккупированной части континентальной Украины. Кроме того, на всякий случай создаются сети агентов в тех частях Украины, которые могут попасть под контроль России.

"Конечно, работа, которую выполняют наши люди, опасна. Много наших людей погибло во время работы, многие из них оказываются в российских тюрьмах. Но это нас не пугает, потому что наша цель оправдывает те потери, которые мы несем", - сказал Николай.

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Он отметил, что подпольщики "спокойно, тихо, скрытно" выполняют поставленные задачи, не ожидая быстрого вознаграждения или славы.

Информация, которую предоставляют участники сопротивления, передается украинским вооруженным силам для координации военных ударов и других наступательных действий, в том числе в Крыму. По словам Николая, движение сопротивления будет ключевым в любой будущей попытке заставить российскую армию выйти с полуострова, который они оккупировали с 2014 года.

Движение сопротивления неофициально началось после того, как Россия впервые вторглась в Крым и часть восточной Украины десять лет назад. Однако накануне полномасштабного вторжения в 2022 году оно стало более формальной структурой под командованием Сил специальных операций.

"Я не могу вам назвать конкретную цифру, поскольку эта информация является секретной. Но я могу вам сказать, что этих людей тысячи... Я рад видеть, что она растет. Сейчас мы начали кампанию по популяризации движения сопротивления и создаем условия для того, чтобы каждый гражданин Украины мог с нами конфиденциально общаться и предлагать свои услуги", - сказал Николай.

Кроме расширения сопротивления в оккупированной части Украины, в последнее время начал расти интерес к участию в движении сопротивления от гражданских лиц внутри России.

По словам Николая, его подразделение не будет работать с российским подпольем, но россияне могут извлечь уроки из украинских операций сопротивления.

"Это часть сопротивления, но их сопротивление - против режима Путина. Это не наше движение, которое мы организовываем внутри нашей страны. Они уже учатся у нас и начинают использовать наши методы уже в Российской Федерации, и мы видим в этом большой потенциал", - сказал Николай.

Ситуация на оккупированных территориях

Как писал УНИАН, украинка посетила оккупированный Крым впервые за время полномасштабной войны и рассказала о впечатлениях. По ее словам, оккупированный россиянами полуостров действительно напоминает большую военную базу, где люди решаются говорить об Украине только шепотом.

Кроме того, что Крым весь засорен оккупационной символикой и переполнен воинами армии-оккупанта, местное население здесь уже потеряло надежду на деоккупацию. Раньше люди ждали возвращения Украины, но прошло уже слишком много времени, и украинцы в Крыму научились жить без этой надежды.

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