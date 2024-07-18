Оккупанты продвинулись возле трех населенных пунктов Донбасса, - DeepState

В частности, россияне имеют успех в Калиновке, что на подступах к Часовому Яру.

Российские оккупанты имеют успехи на фронте, в частности в районе стратегически важного Часового Яра.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, захватчики продвинулись в населенном пункте Калиновка, что на подступах к Часовому Яру.

Кроме того, аналитики сообщают, что получили подтверждение продвижения захватчиков возле Карловки и в Железном. Оба населенных пункта расположены в Донецкой области.

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Война в Украине: вы могли это пропустить

Как сообщал УНИАН, украинские военные продолжают жестко противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины. За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 118 боевых столкновений.

Отмечается, что враг концентрировал свои усилия на Покровском и Торецком направлениях - на обоих произошло по 24 боевых столкновения.

С октября 2023 года по конец июня 2024-го в Крынках Херсонской области пропали без вести 788 военных. Об этом пишет "Слідство.Інфо" со ссылкой на данные полиции.

Между тем на Лиманском направлении группа россиян сдалась в плен. Речь идет о группе из 6 вражеских военных - это контрактники, и мобилизованные.

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