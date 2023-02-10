Один человек получил незначительные ранения.

Российские военные террористы во время ночного обстрела разрушили энергетический объект в Криворожском районе.

Об этом сообщил начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко в эфире информационного телемарафона.

"Ночью у нас была обстреляна территория Криворожского района и попадание в энергетическую критическую инфраструктуру. Очень значительные разрушения, до сих пор работают службы ГСЧС по ликвидации последствий. Один человек получил незначительные ранения, он находится дома, его жизни ничего не угрожает", - сказал он.

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Атака РФ на Украину 10 февраля

Сегодня утром 10 февраля страна-террорист РФ устроила очередную ракетную атаку по территории Украины. Этому предшествовали попытки захватчиков ночью атаковать украинские города иранскими дронами-камикадзе "Шахед". Зафиксирован прилет в инфраструктурный объект в Хмельницкой области.

Около 4 утра Россия начала наносить удары по ряду городов Украины ракетами. В Харькове захватчики попали в объект критической инфраструктуры, в городе и области зафиксировали 10 взрывов. В Запорожской области только за один час вражеских прилетов прогремели 17 взрывов.

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