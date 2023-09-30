Глава Кабмина рассказал, что теперь с этим делать.

Россия за период полномасштабной войны с Украиной разбомбила 37 военных предприятий, но наш оборонно-промышленный комплекс все равно смог нарастить объемы производства оружия.

С таким заявлением выступил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве. По словам премьер-министра Украины, страна уже работает над проектами по восстановлению предприятий.

"От таких атак (атак РФ - УНИАН) пострадали 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению", - цитирует OBOZREVATEL.

В то же время Шмыгаль заявил о ежемесячном росте производства оружия и техники. Он намекнул России: "Кто посеял ветер - тот пожнет бурю".

По словам главы правительства, Украина работает над интеграцией своего оборонно-промышленного комплексы в промышленности стран-партнеров.

С этой целью создаются совместные предприятия и сервисные центры. Часть соответствующих проектов Украина намеренна обсудить в рамках Форума, указывал Шмыгаль.

На Форуме объявили о нескольких совместных с Украиной проектах

Напомним, в рамках оборонного Форума, который инициировал в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, было озвучено несколько позитивных решений об углублении партнерства со стороны стран-союзниц.

Так, в Минобороны Чехии заявили о совместном флагманском проекте - украинской линии производства чешских винтовок CZ BREN 2.

В то же время глава компании Baykar (турецкий "гигант" рынка оружия) уточнил, что в ближайшие 1,5 года в Украине завершат строительство первого завода по производству беспилотников Bayraktar.

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