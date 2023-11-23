Ранее россияне заявили, что оккупационная администрация из Олешек передислоцирована в тыловые районы, отметил Снегирев.

Российские оккупанты пытаются отбросить украинских защитников из районе Кринок на левобережье Херсонщины – враг даже начал применять там кассетные боеприпасы. Однако все попытки оккупантов "подвинуть" Силы обороны закончились тактическим поражением противника.

"Плацдармы держатся, к тому же следует отметить успешный характер контрбатарейной борьбы со стороны ВСУ, которые используют ряд факторов. Как географический правый берег, который контролируется ВСУ, выше, чем левый, находящийся под контролем оккупантов. Плюс тактико-технические характеристики западного вооружения, которые в полтора-два раза превышают советские, российские, находящиеся на вооружении в оккупационной армии", – рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Эксперт добавил, что под огневым контролем украинских защитников находится почти вся логистика оккупантов вплоть до административных границ временно оккупированного Крыма. А расстояние от Днепра до админграниц полуострова составляет около 70 километров.

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"Это расстояние позволяет держать под контролем всю логистику оккупантов с использованием средств поражения западного образца – как ствольной, так и реактивной артиллерии. Яркий показатель этого – уничтожение тыловой колонны. Плюс нанесение ударов по командно-штабному пункту группы войск "Днепр", во время которого (это уже подтвержденный российской стороной факт) погибли высокопоставленные офицеры", – подчеркнул аналитик.

По словам Снегирева, среди оккупантов на левом берегу Днепра царят панические настроения. Россияне уже сообщали о передислокации оккупационной администрации Олешек в тыловые районы.

"А это свидетельствует о том, что оккупанты прекрасно понимают, что возможности удержать Олешки по крайней мере уже под вопросом. А это свидетельствует о возможностях, которые растут у ВСУ в моменте расширения зоны присутствия", – резюмировал Дмитрий Снегирев.

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупанты со всех сторон атакуют Авдеевку Донецкой области. Офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказал, что враг пытается зайти в промзону. Он отметил, что на Авдеевском направлении увеличилось количество российской пехоты.

На фронте за сутки произошло 52 боевых столкновения. В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты атаковали позиции ВСУ на четырех направлениях: Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Купянском.

В то же время Силы обороны силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, а также удерживают позиции на левобережье Херсонщины.

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