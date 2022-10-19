В результате ночного обстрела Орехова в Запорожской области ранены восемь гражданских жителей.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.
"У людей ранения разной степени тяжести, все госпитализированы", - уточнил он.Видео дня
По данным Старуха, для обстрела оккупанты применили реактивные систем залпового огня (РСЗО).
"Обстрел продолжался почти семь часов. Разрушениям подверглись частные дома, здание городского совета, учебного заведения", - уточнил председатель ОВА.
В настоящее время в Орехове отсутствует электро и водоснабжение, но профильные службы уже работают над восстановлением сетей.
Кроме этого, по данным Старуха, оккупанты ракетами С300 обстреляли город Гуляйполе, в результате чего разрушениям подверглась местная школа. По предварительной информации пострадавших нет.
Обстрелы Запорожской области
Российские оккупанты постоянно обстреливают Запорожье и область, в результате чего гибнет мирное население, разрушениям подвергаются жилые дома и инфраструктура.
При этом Россия почти полностью перекрыла выезд людей из оккупированной части Запорожской области и усилила террор против местного населения после подписания Путиным фейковых документов об аннексии временно оккупированных территорий Украины.