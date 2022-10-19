Также оккупанты ракетами С300 обстреляли город Гуляйполе.

В результате ночного обстрела Орехова в Запорожской области ранены восемь гражданских жителей.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

"У людей ранения разной степени тяжести, все госпитализированы", - уточнил он. Видео дня

По данным Старуха, для обстрела оккупанты применили реактивные систем залпового огня (РСЗО).

"Обстрел продолжался почти семь часов. Разрушениям подверглись частные дома, здание городского совета, учебного заведения", - уточнил председатель ОВА.

В настоящее время в Орехове отсутствует электро и водоснабжение, но профильные службы уже работают над восстановлением сетей.

Кроме этого, по данным Старуха, оккупанты ракетами С300 обстреляли город Гуляйполе, в результате чего разрушениям подверглась местная школа. По предварительной информации пострадавших нет.

Обстрелы Запорожской области

Российские оккупанты постоянно обстреливают Запорожье и область, в результате чего гибнет мирное население, разрушениям подвергаются жилые дома и инфраструктура.

При этом Россия почти полностью перекрыла выезд людей из оккупированной части Запорожской области и усилила террор против местного населения после подписания Путиным фейковых документов об аннексии временно оккупированных территорий Украины.

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