Почти 1500 сотрудников Запорожской АЭС, которые отказались получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишены пропусков и доступа на предприятие.

Оккупанты ищут в России новых работников для Запорожской АЭС и планируют поселить их в квартиры местных, которые выехали.

В сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 отмечается, что российские оккупационные войска осуществляют моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территориях.

Напоминается, что почти 1500 сотрудников Запорожской АЭС, которые отказались получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишены пропусков и доступа на предприятие.

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"Захватчики ищут новых работников для АЭС на территории РФ и готовят жилой фонд для будущих работников путем так называемой "национализации" выехавших квартир местных жителей", - говорится в сводке.

Ситуация на ЗАЭС

Справка УНИАН. Запорожская АЭС с 4 марта 2022 года находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар. С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.

С 28 ноября российские оккупанты не пускают на территорию АЭС работников станции, отказавшихся подписывать контракты с"Росатомом".

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в промышленной зоне АЭС обнаружено около 300 мин, покинувших российские оккупанты.

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