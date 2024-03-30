Россия пойдет на серьезный риск, если решится на летнее наступление. Впрочем, это не самый худший сценарий для Украины.
Как отметил военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона, худшим вариантом для Украины было бы, если бы россияне начали аккумулировать свои силы на следующую осень.
"В определенной степени то, что российские войска сейчас идут ва-банк и на риск такой существенный - это для нас еще не худший сценарий. Худший для нас - это если бы они сейчас эти все силы начали аккумулировать на осень. Взяли сейчас паузу и готовились тщательнее", - заявил Мусиенко.
По словам эксперта, России нужно время до осени, чтобы нормально укомплектовать две новые армии, о которых говорил Шойгу. Речь идет о 250-300 тысячах человек. Сомнительно, что их укомплектуют до 1 июня.
"Им нужно время до октября примерно. Вот тогда бы они действительно планировали какие-то бы другие действия, но они спешат. Потому что думают, что Украина не будет иметь поддержки", - заявил эксперт.
Наступательные планы России
Ранее о подготовке России к новому крупному наступлению сообщали ряд СМИ. В частности, The Economist писало о том, что подготовка РФ продолжается и Украине нужно лучше отнестись к строительству линии укреплений и мобилизовать больше людей.
Информацию о новом большом наступлении РФ прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что речь идет о конце мая - начале июня.
Ранее Александр Коваленко высказался, будет ли повторное наступление на Киев из Беларуси. По его словам, врагу для этого надо 120 тысяч элитно подготовленных захватчиков, которые всем обеспечены, и на начало текущего года Россия таких сил не имела.