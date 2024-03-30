Для Украины наступление россиян летом будет не самым худшим вариантом.

Россия пойдет на серьезный риск, если решится на летнее наступление. Впрочем, это не самый худший сценарий для Украины.

Как отметил военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона, худшим вариантом для Украины было бы, если бы россияне начали аккумулировать свои силы на следующую осень.

"В определенной степени то, что российские войска сейчас идут ва-банк и на риск такой существенный - это для нас еще не худший сценарий. Худший для нас - это если бы они сейчас эти все силы начали аккумулировать на осень. Взяли сейчас паузу и готовились тщательнее", - заявил Мусиенко.

По словам эксперта, России нужно время до осени, чтобы нормально укомплектовать две новые армии, о которых говорил Шойгу. Речь идет о 250-300 тысячах человек. Сомнительно, что их укомплектуют до 1 июня.

"Им нужно время до октября примерно. Вот тогда бы они действительно планировали какие-то бы другие действия, но они спешат. Потому что думают, что Украина не будет иметь поддержки", - заявил эксперт.

Наступательные планы России

Ранее о подготовке России к новому крупному наступлению сообщали ряд СМИ. В частности, The Economist писало о том, что подготовка РФ продолжается и Украине нужно лучше отнестись к строительству линии укреплений и мобилизовать больше людей.

Информацию о новом большом наступлении РФ прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что речь идет о конце мая - начале июня.

Ранее Александр Коваленко высказался, будет ли повторное наступление на Киев из Беларуси. По его словам, врагу для этого надо 120 тысяч элитно подготовленных захватчиков, которые всем обеспечены, и на начало текущего года Россия таких сил не имела.

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