Россия будет пытаться отбить территории, которые Украина деоккупировала в 2023 году.

Российские оккупанты с понедельника, вероятно, попытаются снова усилить штурмовые действия для того, чтобы отбить позиции, которые они потеряли в течение второй половины 2023 года.

Об этом заявил представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов из Запорожского направления в эфире Еспресо.

"Находимся в Запорожской области. Ребята-свободовцы выполняют задачи. Новости какие? Враг немножко притормозил свои пехотные атаки, но это ни о чем пока не говорит. Перевели они акцент на удары авиации и артиллерией, работают беспрестанно - не очень интенсивно, как в предыдущие дни, однако постоянно в целом", - отметил военный.

По его словам, российские оккупанты пытаются закрепиться на тех кусочках территории, которые им удалось отбить, и в дальнейшем планируют проводить штурмовые действия.

"У нас есть информация, что на полигонах на временно оккупированной территории Запорожской области проводят они боевое слаживание, подготовку штурмовых подразделений, соответственно там у нас с понедельника будет солнечная сухая погода и они попытаются снова усилить, активизировать штурмовые действия для того, чтобы отбить в целом те позиции, которые они потеряли в течение второй половины 2023 года", - добавил Денисов.

Он также добавил, что "горячо" везде на Запорожском направлении, поскольку активизировались артиллерия и авиация оккупантов. Россияне накопили силы и имеют поставки боекомплекта. В то же время украинские Силы обороны перешли в активную оборону.

"Сейчас на их стороне инициатива, они больше проводят наступательные действия, то есть сейчас, грубо говоря, они зеркально делают все то, что делали мы во время наступательной операции во второй половине 2023 года. Сейчас они нас продавливают, выдавливают, давят, совают серую зону в нашу сторону, потихоньку выгрызают окопы, опорные пункты. Опять же, крайне редко им удается что-то отбить и закрепиться, но делают. Даже несколькосотметровые продвижения они просто заваливают трупами и артиллерией, плюс авиация постоянно бомбит наши позиции", - подытожил военный.

Война в Украине - последние новости

Россия говорит, что ее оккупационные войска уже якобы вошли в Часовой Яр Донецкой области. Представитель Восточного командования Вооруженных сил Андрей Задубинный заявил в комментарии Reuters, что эта информация не соответствует действительности.

Тем временем оккупанты не прекращают обстреливать мирные украинские города. Под вражеским огнем 6 апреля оказались, в частности, Харьков и Одесса, погибли люди.

Кроме того, россияне ударили по Донецкой области из артиллерии. В результате обстрелов погибли пять человек. Среди жертв атаки - мать и ее 16-летняя дочь.

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