Враг начал применять больше тяжелой техники.

Руководитель службы связей с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Надежда Замрига рассказала, что на Купянском направлении враг в последнее время меняет тактику.

Россияне усиливают атаки, используют на передовой "живую силу" из резервов и все больше – БМП и танки. В эфире общенационального информационного телемарафона она отметила, что Купянское направление – "действительно очень горячее, однозначно".

"Враг не оставляет своих планов, намерений, возможно, снова перейти р. Оскол и видимо, оккупацию Купянска как реванш рассматривает. Тактика вражеских атак в последнее время несколько изменилась. Если два месяца назад это были по большей части атаки исключительно "живой силой" – то есть просто вражеская пехота пыталась подойти к нашим позициям, где-то найти слабое место и прорвать оборону, хотя им это не удавалось – то теперь, враг начал больше применять техники и тяжелой техники. В основном БМП и танки", – акцентировала Замрига.

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Она добавила, что российские оккупанты используют танки, чтобы наносить огневое поражение по позициям украинских защитников.

"А БМП очень часто противник использует для подвоза пехоты ближе к передовой, чтобы идти на штурм более оперативно. Здесь очень эффективно работает наша аэроразведка, которая обнаруживает приближающуюся технику противника. Работают FPV-дроны сбросами, артиллерия, наши танкисты, выезжающие на прямую наводку. Таким образом сдерживаем и отражаем атаки врага", – подчеркнула Замрига.

Пресс-офицер отметила, что на Купянском направлении последние несколько недель "врагу приходится уже на передовой применять свои резервы, в связи с большими потерями личного состава".

"Нельзя сказать, что сейчас против нас воюют не профессионалы. Но имеем подтвержденную информацию, что очень много военнослужащих противника – это те, которые недавно были в местах лишения свободы и буквально в 20-х числах октября подписали контракты (с армией РФ, – УНИАН). Пришли люди, которые совсем недавно не имели никакого отношения к армии и к оружию. Подготовку видимо они не успели пройти, или если и прошли, то незначительную. Это говорит о том, что противник применяет резервы, применяет уже те силы, которые не являются слишком обученными. Хотя планированием операций, вероятно, занимаются профессионалы. Потому что они меняют тактику, они мобильны, ищут что-то новое и, скажем так, недооценивать противника очень опасно", – пояснила она.

Также она отметила, что ухудшение погодных условий вносит определенные коррективы на фронте. В частности, облачная погода, дожди и снег уменьшают эффективность аэроразведки.

"Хотя наши ребята находят возможность работать дальше эффективно 24/7. То, что влияет на нас, так же влияет и на противника. То есть, уменьшаем мы количество "глаз в небе", так же и враг уменьшает. На Харьковщине были уже морозы и -10 градусов. Все это, конечно, вносит определенные коррективы, но мы продолжаем защищать наше государство и выполнять свои задачи", – резюмировала Замрига.

Война в Украине: важные новости

1 декабря Минобороны Украины раскрыли потери российских оккупантов за ноябрь. Отмечается, что Силы обороны уничтожили 3 тысяч 90 единиц российского вооружения и военной техники, а также ликвидировали около 28 тысяч 550 человек личного состава оккупантов.

Тем временем в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте. В течение суток на передовой произошло 61 боевое столкновение с противником. Российские оккупанты пытались наступать на нескольких направлениях, в частности – Авдеевском, Марьинском, Лиманском и т.д.

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