Он пожелал боевым командирам беречь собственную жизнь и жизнь обычных солдат и офицеров.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт защитников Купянска в Харьковской области. Как сообщил глава государства в Telegram, для него честь посетить и наградить украинских воинов.

Президент обратился к боевым командирам и отметил, что украинские воины защищают гражданских граждан, которые понимают, что без защитников у них не будет вообще мирной жизни, которая является сложной, и не будет возможности жить, работать и учиться.

"Я знаю, что вы ежедневно теряете близких людей, собратьев. Все понимают, что это самая высокая цена, и поэтому я очень вас прошу беречь себя, беречь своих близких собратьев - военных офицеров, обычных солдат, которые с вами рядом воюют ежедневно, отдавая свою жизнь ради Украины. Я желаю вам победы, быть крепкими и не терять инициативы, защищать Харьковщину, защищать Купянск и защищать каждое наше село, каждый квадратный метр нашей земли", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил воинов за службу, за защиту государства. Как говорится в сообщении пресс-службы главы государства, Зеленский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым заслушали доклад командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского относительно оперативной ситуации на его участке. Также был уточнен план дальнейших действий воинских соединений, в частности по обороне линии Купянск – Лиман.

Кроме того, была заслушана информация от командира тактической группы "Купянск" Александра Луценко и командира 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Александра Бакулина.

Также они обсудили самые насущные потребности защитников: средства РЭБ, дроны, защиту от вражеских БПЛА и обустройство фортификационных укреплений. Президент вручил награды пяти военнослужащим и передал 18 наград для вручения по месту службы. В частности, Зеленский наградил отличием Президента "Крест боевых заслуг" полковника Александра Бакулина, полковника Павла Палиса и майора Андрея Мацкала.

Поездка Зеленского на Херсонщину

Как известно, вчера, 29 ноября, Зеленский встретился с воинами, которые ведут наступательные операции в Херсонской области.

Известно, что президент провел совещание по оперативной ситуации в регионе и ходу боевых действий на левобережье, где заслушал доклады командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" Андрея Гнатова, командующего морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ Юрия Содоля и пообщался с командирами бригад морской пехоты и ТрО.

Они обсудили оперативную ситуацию на левом берегу Херсонщины, ход боевых действий, дальнейшие планы украинских защитников и их первоочередные потребности. В частности, речь шла о дополнительном обеспечении дронами и усилении фронтовой ПВО

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